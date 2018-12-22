أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، يُعد حدثاً يتطلع إليه الكبير والصغير في مختلف أنحاء المملكة، ويحظى بدعم واهتمام ولاة الأمر منذ انطلاقته وحتى هذا العهد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.وأشار إلى أن المهرجان يُبرز العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة، ليكون شاهداً حياً للأجيال الحديثة، يشاهدون ويعايشون من خلاله الواقع الذي عاشه الآباء والأجداد في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن المهرجان نجح في إحياء الكثير من المظاهر التراثية والحفاظ عليها من الاندثار، واستقطاب العديد من الفعاليات الثقافية التي تجاوزت حدود المملكة، وشارك فيها أعلام الثقافة والأدب من مختلف أنحاء العالم.وأضاف نائب أمير المنطقة، أن «بيت الشرقية» في المهرجان جرى تطويره بإضافة عدد من الأقسام لينقل للزائرين تراث المنطقة وثقافتها وحضارتها وتطورها في المحافظات كافة، سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.