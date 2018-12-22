عثرت فرق الدفاع المدني مغرب اليوم (السبت) على جثة لطفلة في وادي ثما بمركز تلعة نزا بينبع يرجح أنها للرضيعة خزامى الرفاعي ، التي فقدت في سيل الجمعة 22 ربيع الأول الماضي قبل نحو 23 يوماً.

وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن الجثة يرجح أنها تعود للطفلة المفقودة ، منوهاً بأن العثور على الجثة تم خلال قيام فرق البحث الميداني التابعة للدفاع المدني بمحافظة ينبع بأعمال البحث اليومية في الموقع حيث تم الاشتباه بوجود جثة في احد المستنقعات التي جفت المياه منها قريبا والتي تبعد عن نقطة انقلاب مركبة ذويها 17 كلم تقريبا وجاري التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنية.