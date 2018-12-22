صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ترقية 255عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب.و بهذه المناسبة قال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين القاضي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة يأتي في إطار دعمه لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.ورفع النائب العام خالص شكره و بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة خصوصا الوظيفية منها والترقية، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يديم عزهما، وأن يبارك في جهود منسوبي النيابة العامة لتكون كما هو العهد بمستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية و بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو عدالة ناجزة.