أوضح مدير عام فرع وزارة النقل في عسير المهندس مطلق الشراري، أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتنفيذ أعمال سفلتة تحويلة مجاورة لمنطقة أعمال الصيانة في عقبة ضلع التي تربط منطقتي عسير وجازان، لكي يتم استخدامها من قبل قائدي المركبات، بدءاً من فجر غدٍ (الأحد)، والذي سيشهد عودة الحركة المرورية على طريق «ضلع» الحيوي.



وقال الشراري بأنه تم إنجاز 100ألف م٣ تقريباً من الكميات المستهدفة وهي الصخور المتحركة التي قد تشكل خطورة بالغة على سالكي الطريق في حالة التنفيذ والطريق مفتوح للحركة، وتمثل ما نسبته 20%، من كامل الكميات المستهدفة والتي تبلغ 500 ألف م٣ تقريباً، بينما سيتم تنفيذ الـ 400 ألف م٣ الأخرى خلال افتتاح الطريق وستكون بلاخطورة بإذن الله.