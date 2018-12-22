شارك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، في حفل خريجي كلية الطب بجامعة الإسكندرية، التي أُقيمت في مكتبة الإسكندرية، بحضور القنصل العام للمملكة في الإسكندرية المستشار يوسف بن صالح القهرة، والسفراء والملاحق الثقافية، وعمداء ورؤساء الكليات بالجامعة.أعرب النامي عن سعادته لمشاركته هذا الحفل، مقدماً التهنئة للطلبة السعوديين الخرجين، مطالبا إياهم بالمزيد من الجهد والإصرار في حياتهم الجديدة، متمنياً لهم التوفيق.وفي ختام الحفل، تم تكريم القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، والملحق الثقافي، والطلبة المتخرجين والمتفوقين.