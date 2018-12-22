أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، 5 قرارات انضباطية.وتمثلت القرارات في حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الاعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ريال، وذلك لانتقاده قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي برفض احتجاج نادي النصر شكلاً لعدم احترام المدة القانونية في الرفع بمذكرة الأسباب للجنة، وإلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (600.000) ريال لإدلاء المتحدث الرسمي للنادي بتصريح إعلامي انتقد فيه باسم نادي النصر قرار لجنة الانضباط.وجاء ضمن قرارات اللجنة إلزام أمين عام نادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال وحرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، على إثر إفشائه لرسالة الكترونية تحمل اسمه وصفته وتوقيعه صادرة من عنوان البريد الإلكتروني لنادي النصر إلى عنوان البريد الإلكتروني للجنة الانضباط والأخلاق في حين أنها تمثل إحدى الأوراق التي يشتمل عليها ملف قضية احتجاج النصر على مشاركة لاعب الوحدة علي النمر.وألزمت لجنة الانضباط لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب، ونور الدين امرابط، بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال لكل واحد منهما، لعدم حضورهما للمقابلة الإعلامية السريعة بعد المباراة في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين شملت العقوبات لاعبي النادي الأهلي محمد العويس، ومهند عسيري، وسعيد المولد، وألكسيس روانو، بدفع غرامة تتعلق أيضاً بعدم حضورهما للمقابلة الإعلامية السريعة بعد المباراة.