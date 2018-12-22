استقبل جناح الهيئة العامة للترفيه آلاف الزوار في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33، والذي تضمن فعاليات مختلفة في اليوم الثاني للمهرجان.وتبلغ مساحة مقر الهيئة في المهرجان الذي يقع بجوار البوابات 5 و6 22 ألف متر مربع، ويتضمن تجربة مميزة من خلال قبة مضيئة تُعد الأولى من نوعها في المهرجان، حيث يبلغ قطرها 40 متراً مربعاً، وتحتوي على خمسة أقسام رئيسة، وتستقبل زوارها يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 مساءً.وشملت مشاركات الهيئة منطقة خاصة للأطفال تتمثل في «غابة الترفيه»، وهي عبارة عن قبة جرى تصميمها على هيئة أدغال يتجول فيها الأطفال من زائري الجناح تحتوي على نماذج للحيوانات ومعلومات عنها، ومنطقة «ساحة الفرسان» التي تُقام فيها عروض الخيل وتقدم 6 عروض يومياً، ومنطقة العروض الحية في المسرح الرئيس، التي ستمكن الزوار من الاطلاع على إنجازات الهيئة عبر الدخول إلى قبة تعرض أبرز تجربة تفاعلية ترفيهية.وخصصت الهيئة منصة للإجابة عن استفسارات الزوار من المهتمين بتنظيم الفعاليات، وكذلك الشركات والمستثمرين حول التراخيص وكيفية الحصول عليها.وتهدف هيئة الترفيه من مشاركتها في المهرجان الذي وصل للعالم أجمع إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها من تنظيم قطاع الترفيه, ووضع التشريعات له، ونشر البهجة في نفوس الزوار من العائلات والأفراد عبر الترخيص للفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.