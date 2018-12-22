دانت مملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم رجال أمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.واوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها اليوم: ان مملكة البحرين تدين هذا العمل الإجرامي وتؤكد تضامنها التام مع جمهورية الصومال، مجددة في الوقت نفسه مواقفها الثابتة والدائمة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله والدعوة لتضافر كافة الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة وتجفيف منابع تمويلها.