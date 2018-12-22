أوضح مدير عام فرع وزارة النقل في عسير المهندس مطلق الشراري، أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتنفيذ أعمال سفلتة تحويلة مجاورة لمنطقة أعمال الصيانة في عقبة ضلع التي تربط منطقتا عسير وجازان، لكي يتم استخدامها من قِبل قائدي المركبات بدءاً من فجر غدٍ (الأحد)، الذي سيشهد عودة الحركة المرورية على طريق ضلع الحيوي.وأشار الشراري إلى أنه تم إنجاز 100 ألف م٣ تقريباً من الكميات المستهدفة، وهي الصخور المتحركة التي قد تشكل خطورة بالغة على سالكي الطريق في حالة التنفيذ والطريق مفتوح للحركة، وتمثل ما نسبته 20 في المئة من كامل الكميات المستهدفة والتي تبلغ 500 ألف م٣ تقريباً، بينما سيتم تنفيذ الـ400 ألف م٣ الأخرى خلال افتتاح الطريق وبلا خطورة.