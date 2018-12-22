شددت المديرية العامة للجوازات على أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة

وقالت الجوازات عبر تغريده في حسابها على تويتر أن بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر هما وثائق السفر المعتمدة.

وأشارت الجوازات إلى أن الهوية الوطنية تخول حاملها إلى السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، إصدار تصاريح السفر اللازمة ومشددة في الوقت ذاته على عدم حملها خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الجوازات إلى أن جواز السفر يخول حامله إلى السفر للدول المسموح إليها، إصدار تصاريح السفر، منوهة إلى أن جواز السفر يعد الوثيقة الرسمية خلال السفر.