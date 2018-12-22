أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 3 قرارات بحق نادي النصر:• إيقاف المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي عبدالله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.• إلزام أمين عام النادي محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.• تغريم النادي مبلغ 600 ألف ريال.وتأتي هذه القرارات إثر الأخطاء التي ارتكبت من قبل نادي النصر، وابن زنان، والمسبل، على خلفية الاحتجاج الذي تقدم به النادي ضد لاعب الوحدة علي النمر عقب خسارة الفريق النصراوي لنتيجة المباراة 2/1.