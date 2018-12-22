رفع أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دوام رعايته وعنايته بمسجد قباء وفتح أبوابه على مدار اليوم بعد استكمال منظومة الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذاً للتوجيه السامي.وأكد أمير المنطقة أن خادم الحرمين الشريفين وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد قباء والتيسير على قاصديه، انطلاقاً من مكانته الدينية والتاريخية وهذا ما عهده ولاة الأمر في هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهدنا الزاهر، منوهًا بإحداث نقلة نوعية في الخدمات بمسجد قباء لتمكين المصلين من تأدية فروضهم بكل يسر وطمأنينة.وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن خالص شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد والجهات ذات العلاقة على ما بُذل من جهود واهتمام حتى جرى تنفيذ التوجيه الكريم.