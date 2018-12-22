أبرزت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية33» تحت شعار «موانئ الأجداد.. موانئ المستقبل»، والمكون من جزئين، يمثل أولهما مبنىً تاريخيا على شكل برجاً للمراقبة البحرية يحكي تاريخ "الموانئ قديماً، والمزود بأكثر من 30 صورة فوتوغرافية لموانئ المملكة قديماً، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية من المعدات البحرية المتنوعة لمختلف أنواع السفن، فيما يأتي الجزء الآخر من المبنى على شكل رافعة لمناولة الحاويات، ويعبّر عن (موانئ المستقبل)، والمزود بمجسمات السفن البحرية وصور لمختلف أنواع السفن، كما يضم مجسمين للتعريف بالموانئ التجارية والصناعية في المملكة وعروض تعريفية مختلفة عن موانئ المملكة، بالإضافة إلى توعية الزوار بأبرز الوظائف المهمة في الموانئ كالمراقب والمرشد البحري ورجل الأمن الصناعي ومشغل الرافعات.ويحتوي الجناح على مجسمات سفن نقل الحاويات، وسفن القاطرات المستخدمة في عمليات الترصيف وإطفاء الحرائق ونقل المساعدات الملاحية للسفن، بالإضافة إلى تخصيص ركن للزوار يحاكي تجربة المراقبة البحرية، إلى جانب شاشات عرض مرئية تعرض أهداف الموانئ السعودية وتوجهاتها وخططها الحالية والمستقبلية وأجنحة خاصة ببعض الشركات العاملة في الميناء، بالاضافة الى سعيها إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة.