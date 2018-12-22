ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمسية شعرية مساء (الثلاثاء) القادم، الموافق 18 ربيع الثاني 1440هـ، ضمن حزمة فعاليات احتفاء النادي باليوم العالمي اللغة العربية 2018، والتي تحييها «جماعة فرقد الإبداعية» بالنادي، أوضح ذلك رئيس النادي الادبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد مشيرا إلى أن الشعراء المشاركين هم كل من:

الشاعر رداد الهذلي والشاعر مطلق المرزوقي والشاعرة أسماء محمد حجاج، ويدير الأمسية طاهر الثقفي وملاك العجيلي، وأشاد الجعيد بالمعرض الفني الذي أقامه فريق (سكيتش آرت)، تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبه الوقداني المقام بالنادي طوال هذا الاسبوع، وكذلك مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في معرض يبرز مساهمة الهيئة في تنشيط الحركة السياحية بالطائف، حيث تعرض عدد من المطبوعات والإصدارات عن محافظة الطائف وتوزيعها على مرتادي النادي طوال هذا الأسبوع.

ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات من محبي الشعر ومحبي اللغة العربية، لحضور الأمسية التي ستقام بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر النادي، وكذلك زيارة المعرض الفني الذي لا زال مقاما بالمنتدى الثقافي بالنادي.