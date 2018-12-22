عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (السبت) مساعدات إغاثية تشتمل على 6,300 كرتون من التمور تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظة مأرب.كما عبرت المنفذ الحدودي اليوم، مساعدات إغاثية تشتمل على 1,836 كرتون من التمور تزن 14 طنًا و608 كيلو غرامات و700 سلة غذائية تزن 51 طنًا و800 كيلو غرام، تستهدف محافظة لحج.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للأشقاء في المحافظات اليمنية كافة دون تمييز، والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.إلى ذلك تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة)، برنامج تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مديرية تريم بوادي حضرموت، الذي جرى تدشينه مطلع الشهر الجاري، ورافق فريق المركز مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع المهندس عبدالقادر باسلطان، ومنسق مشروع تحسين سبل العيش بوادي حضرموت المهندس لطفي سهيل.واستمع مسؤول المتابعة والتقييم خلال الجولة إلى ملاحظات المتدربات حول البرنامج وطرق التدريس المتبعة، مؤكداً أهمية الاستفادة القصوى من البرنامج لتعزيز مهارتهن.ويهدف برنامج معيلات الأسر إلى تحسين معيشة النساء اللاتي فقدن مصدر الدخل والأسر الأشد فقرًا، من خلال التدريب المهني والحرفي وتدريب المستفيدات في جوانب التسويق والدخول إلى سوق العمل وممارسة المهنة.