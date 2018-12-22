يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجًا في سورية، إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.وقدم فريق المركز 132 نعجة حلوب لـ 66 مستفيدا وبمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى «رعل» و«مريغل» و«العدية» في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.ويستهدف المشروع الأسر الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات ضمن مدة تنفيذ المشروع.كما واصل المركز جولاته الميدانية في قريتي «الحويز» و«الحرية» بمنطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة لتقديم الإشراف الفني البيطري لأغنام المستفيدين في المنطقة، وذلك ضمن مشروع دعم الثروة الحيوانية في سورية.ويستفيد من المشروع 510 أسر من الأسر الأشد احتياجًا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي.ويهدف الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية، اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.