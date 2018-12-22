تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام المزروعة في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018، من انتزاع 64 لغمًا مضادًا للأفراد و1,430 لغمًا مضادًا للآليات و85 عبوة ناسفة و955 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 2,534 لغمًا.يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 26,609 ألغام زرعتها مليشيا الحوثي المارقة، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.ويهدف مشروع «مسام» لإزالة الألغام التي زرعتها المليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، خصوصاً في محافظات مأرب، وعدن، وصنعاء، وتعز، كما يهدف إلى مساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام.وبحسب تقارير صدرت عن الحكومة اليمنية، تم منذ شهر ديسمبر عام 2014 حتى شهر ديسمبر لعام 2016، تسجيل ما مجموعه 1539 قتيلا ومصابا جراء ما تم زراعته من ألغام لأكثر من 3 آلاف من العسكريين، ومن المدنيين والنساء والأطفال، تسببت بإعاقات دائمة وكلية لأكثر من 900 شخص.وفي خلال عام واحد فقط، سجل البرنامج الوطني لنزع الألغام عددا كبيرا من الضحايا والإصابات، فقد وصل عدد ضحايا الألغام في كل من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز 418 ضحية، في حين تم في الفترة ذاتها تسجيل 1775 إصابة، وسجل في كل من محافظتي الجوف ومأرب 380 ضحية و 512 إصابة.