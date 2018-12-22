تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي المتنقلة بمنطقة الرياض، المتواجدة حالياً بمهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة يوم (الخميس) و(الجمعة) الماضيين 42 بلاغاً من الزوار والمشاركين فيها.

ونقل الفرق الإسعافية المتمركزة داخل المهرجان تسع حالات للمسشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع، فيما تم معالجة ثلاثة وعشرون حالة في الموقع، حيث لم تكون الحالات بحاجة لنقل، وكانت الحالات المرضية الأعلى حيث سجلت اثنان وثلاثون حالة منها سبع حالات منقول وعشرون حالة غير منقولة، فيما سجلت الحوادث خمس حالات تم نقل منها حالاتين وعلاجة باقي الحالات في الموقع.

وحرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي على تمركز فرقها الأسعافية، لتغطية المهرجان من خلال التمركز في موقع ونقاط مترابطة ما بين الفرق الإسعافية وفرق التطوع الراجلة، إضاف لفرق سيارات القولف المتجولة، والتي تعمل كمساند ما بين الفرق الإسعافية والتطوعية الراجلة في نقل الحالات من الموقع إلى سيارات الاسعاف، في حالة كانت الوصول صعب من قبل الفرق الاسعافية، بسب ازدحام المشاة من زوار مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثون.