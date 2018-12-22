قام فريق من قسم العيادات الخارجية التابع لإدارة شؤون المرضى، في برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم (السبت) بزيارةٍ لدار المسنين بمكة المكرمة.وأوضح المشرف في إدارة شئون المرضى بالمستشفى فهد الحارثي أن الفريق اطلع على الخدمات التي تقدمها الدار والمرافق المتوفرة للنزلاء، وتبادلوا الحديث مع نزلاء الدار في شتى المجالات، مبيناً أن الزيارة تأتي امتداداً لمبادرات المسؤولية المجتمعية للمستشفى ممثلة بالتواصل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتقديم العناية الطبية لنزلاء الدار عن طريق فتح ملفات لهم بشكل استثنائي.وقدّم أعضاء الفريق الشكر لإدارة دار المسنين بمكة المكرمة على استضافتهم للفريق، وعلى ما لمسوه من جهود كبيرة وخدمات متميزة يحظى بها نزلاء الدار.