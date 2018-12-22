أفادت السلطات الفرنسية المحلية إن سائقا لقي حتفه في جنوب البلاد أمس (الجمعة)، عندما اصطدمت سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو (السترات الصفراء). وقال مصدر بالشرطة لرويترز اليوم (السبت) إن السائق (36 عاما) لقي حتفه في الحادث قرب مدينة بربينيان، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا إلى عشرة.وواصل المتظاهرون تعطيل حركة المرور اليوم (السبت)، في إطار الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على العدول عن سياسات لا تحظى بالشعبية وأثرت على الاقتصاد الفرنسي.