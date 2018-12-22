قامت الشركة السعودية للكهرباء بتدريب وتأهيل أكثر من 900 مسئولا ومسئولة في مدارس وزارة التعليم، على إجراءات ووسائل السلامة في 8 مدن سعودية، هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، عسير، الدوادمي، الخرج).

ونجحت الشركة في تسخير إمكانياتها لتدريب العاملين في مدارس الوزارة في مقرات أندية «السعودية للكهرباء»، ضمن مراحل البرنامج الذي أبرمت اتفاقيته في بداية العام الماضي، ونفذت على مرحلتين.

وكانت الشركة، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لإقامة دورات تدريبية، من خلال البرنامج التدريبي «السلامة في المدارس»، الذي يبدأ بـ8 مدن سعودية، ينفذ على مرحلتين في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي،

ويهدف البرنامج، إلى التوعية بأهمية السلامة وإدارة المخاطر والوعي بأهمية السلامة الكهربائية في المدارس، والتعرف على المخاطر المترتبة في حال عدم الالتزام بوسائل السلامة، ونشر ثقافة الترشيد والاستخدام المتوازن للطاقة الكهربائية، وسبل الوقاية من الحوادث الكهربائية، والتعرف على الحرائق الكهربائية وطرق التعامل السليم معها، وسرعة اكتشاف مصادر الخطر، ووضع قواعد وإجراءات واشتراطات السلامة.

وأوضح حمود الغبيني نائب رئيس أول للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة، أن الاتفاقية مع وزارة التعليم أثمرت عن مخرجات ممتازة، استفادت من مدخلات البرنامج التدريبي الذي حرصت الشركة على تجويده من خلال معطياته والكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً التي أشرفت على التدريب، وأكد على أن المراحل المقبلة من البرنامج ستشهد اهتماماً أكبر، نظراً لأهمية القطاع المستهدف بالتدريب، وهو قطاع التعليم، خاصة المدارس التي تضم أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

بدورها، شكرت وزارة التعليم، الشركة ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية، على ما قدمته من جهد في هذا الجانب، وقال الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم: أن «البرنامج كان له جميل الأثر في الفئة المستهدفة».

ومما تجدر الإشارة إليه أن الشركة تولي جانب التوعية بالسلامة اهتماماً كبيراً، وخصصت له حساباً خاصاً على تويتر @SEC_SAFETY يقدم محتوى متميزاً ونشطاً في كافة فروع السلامة.