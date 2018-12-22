تشارك لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، لأول مرة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» 33 تحت شعار (وفاء وولاء)، لهذا العام بدعم وتشجيع من رئيس اللجنة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وبدعم من أرامكو السعودية.

وأوضح مدير برنامج السلامة المرورية بأرامكو السعوديه (بالوكالة) عبد العزيز الغامدي، بأن المشاركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق، من خلال برامج خلاقة جمعت بين التوعية والترفيه، على سبيل المثال إستخدام العرض ثلاثي الأبعاد المطور (هلوغرام) Hologram، وتجربة سيارات محاكاة الإنقلاب، وإستعراض تاريخ التدريب على السياقة الوقائية في ارامكو السعوديه، ولأهمية زرع السلامة المروريه لدى الأطفال، فقد حرصت اللجنة على المشاركة بجناح خاص للاطفال (قرية السلامة المرورية)، متطلعاً في الوقت نفسه لاستقبال زوار المهرجان حيث الفائدة والترفيه.