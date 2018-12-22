كان عام 2006م شاهداً على إنطلاق أول بطولات رياضة السيارات السعودية، بفكرة منأمير حائل السابق ومستشار خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبدالمحسن في ولادة رالي حائل نيسان الدولي، الذي دام 14 نسخة من النجاحات للبطولة وللمتسابقين السعوديين.

وفي سجل البطولة احرز البطل السعودي الراحل راجح الشمري نسخة رالي حائل الأولى، عندما انطلقت غمار منافساتها عام 2006، وتمكن المتسابق البطل فرحان الشمري من إحراز النسخة الثانية عام 2007، ليخطف المتسابق ناصر العطية اللقب عامي 2008 -2011، ويبدأ بعد ذلك البطل يزيد الراجحي انجازاته مع رالي حائل عام 2009، ويحقق بعد ذلك اربعة ألقاب لأعوام 2010 - 2012 - 2015 - 2016، ويحرز التشيكي زابيتال لقب 2013، وفاز المتسابق السعودي إبراهيم المهنا باللقب عام 2014، وفي النسخة الثانية عشر عام 2017 تمكن البطل فارس المشنا من احرازها، وتمكن البطل عيسى الدوسري من حمل اللقب في 2018.

يذكر أن رالي حائل تنطلق نسخته الرابعة عشر في 29 ديسمبر الجاري، وحتى الأول يناير المقبل، والذي تنظمة الهئية العليا لتطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني وهيئة الرياضة، وبإشراف فني من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية العضو في الإتحاد الدولي للسيارات (FiA)، ويستمر المهرجان المصاحب للفعاليات العائلية الترفيهية والشبابية من 27 ديسمبر الجاري وحتى الخامس من يناير القادم.