يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل , غداً بمقر الإمارة بجدة, احتفاء إمارة المنطقة باليوم العالمي للغة العربية, بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز .ويشارك احتفاء الإمارة باللغة العربية مدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للكُتاب والمثقفين والأكاديميين وعددِ من المُهتمين باللغة العربية، ونُخبة من طلاب التعليم الحائزين على جوائز محلية وعربية في مجالات اللغة العربية، إضافة إلى مشاركة المعاهد والمراكز المتخصصة مثل معهد اللغة العربية, وأكاديمية الشعر العربي, ومعهد الاعتدال, وغيرها من المراكز والجهات.الجدير ذكره أن تخصيص يوم للاحتفال باللغة العربية جاء بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.