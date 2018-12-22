أبدى رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه التعاون بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال الزامل: اللهم لك الحمد والشكر، حققنا ‏فوز مهم وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة، ستكون دافع لنا للأمام.

وتابع الزامل: أ‏شكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لحرصهم على إعلاء شأن الكيان القدساوي، وإسعاد الجماهير بالانتصارات، وجميع اللاعبين كانوا مميزين وعلى مستوى عال وراضي عن الكل بلا استثناء، فالجميع يبذل كل ما بوسعه لكي يكون القادسية في مركز يليق به على لائحة الترتيب، وأهم ما يميز القادسية أن العمل جماعي سواء كان على المستوى الإداري أو الفني فالتكاتف سر النجاح. وأضاف الزامل: الفريق استعاد توازنه، ونجح في الحفاظ على تماسكه لست مباريات متتالية بدون خسارة، من خلال الفوز في خمس مواجهات والتعادل في واحدة. وأوضح الزامل: حصدنا 20 نقطة،وضعتنا في المنطقة الدافئة قبل انتهاء الدور الأول من الدوري، وهذا انجاز يحدث للمرة الأولى منذ صعود الفريق لدوري المحترفين.

وقال الزامل: قدمنا مباراة جميلة نستحق عليها الفوز، ونعمل على كافة الجوانب، ونهتم بأدق التفاصيل، حتى نتمكن من مواصلة مسلسل الانتصارات، ولاعبينا كانوا رجالاً داخل الملعب بالرغم من الإرهاق والتعب الذي يعاني منه الفريق في ظل ضيق الوقت عقب مباراة أحد، لكن إصرار اللاعبين كان كبيراً للحفاظ على ما حققوه في الفترة الأخيرة. وكشف الزامل: ندعم اللاعبين بكل ما نستطيع من أجل تقديم الأفضل، وبامكاننا تحقيق المزيد، ولولا الظروف التي واكبت الفريق لكنا في مكانة أفضل ولختلف وضع القادسية في الدوري.

وفي ختام حديثه وجه الزامل رسالة لجمهور القادسية، قائلاً: جمهورنا الغالي انتم بعد الله سر الفوز والانتصارات بوقفتكم ودعمكم تتحقق الانتصارات، ونحتاج لوجودكم بشكل دائم خلف الفريق حتى نتمكن من مواصلة الأنتصارات.