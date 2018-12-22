ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم حافلة على طريق جبلي جنوب غرب نيبال إلى 23 شخصًا، بعد أن توفى شاب 19 عاماً اليوم (السبت)، متأثرًا بالاصابات التي لحقت به في الحادث. وكانت الحافلة تقل طلبة ومدرسين في رحلة مدرسية عندما انحرفت عن الطريق، وهوت من ارتفاع نحو 700 متر في وادي ضيق قرب بلدة تولسيبور بمنطقة دانج مساء أمس (الجمعة). وقال ضابط الشرطة، بريم باهادور شاهي: «توفي شاب 19 عاماً في مستشفى ببلدة نيبالجونج القريبة». وأضاف، أن معظم الضحايا طلاب كانوا في طريق العودة إلى مدرستهم بعد جولة تعليمية بمنطقة قريبة.وتابع، أن سائق الحافلة كان بين القتلى، وأن عدد المصابين بالحادث بلغ 14. ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث على نحو مؤكد، لكن ضابط الشرطة ذكر أنه ربما نجم عن السرعة المتهورة على الطريق الجبلي الوعر. وشهدت البلاد في السنوات القليلة الماضية توجهاً نحو مد طرق تربط مناطق نائية بالمدن والبلدات في جميع الأنحاء. وكان 20 شخصًا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، عندما انزلقت حافلة صغيرة على طريق بمقاطعة نواكوت وسط نيبال.