دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. وبعدما لم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية أمس، تعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيًا لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.وبدأ المأزق بعد أن رفض ترامب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن الملياراتالخمسة لبناء الجدار.وأقر مجلس النواب، الذي لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين في الثالث من يناير، مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ لذا بدأ الإغلاق منتصف الليلة الماضية.