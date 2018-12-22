تنطلق غداً (الأحد) على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بخشم العان، أولى أمسيات الشعر الشعبي المصاحبة لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33».ويحيي الأمسية الشاعر الكويتي راجح نواف الحميداني حامل بيرق شاعر المليون، والشاعر الإماراتي راشد الرميثي حامل بيرق شاعر المليون، والشاعر السعودي راشد النفيعي الفائز بجائزة مسابقة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، والشاعر البحريني عبدالله خالد الخالدي نجم شاعر المليون الموسم الخامس، ويديرها الإعلامي محمد شامان العنزي، وسيصاحب الأمسية فقرة إنشادية للمنشد فهد بن فصلا.الجدير بالذكر أن برنامج الأدب الشعبي للجنادرية «33» يتضمن 7 أمسيات لكبار الشعراء في الساحة الخليجية منها أمسية نسائية.