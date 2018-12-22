أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 11 مسلحًا من حركة الشباب في الصومال إثر غارتين جويتين شنهما (الأربعاء) الماضي. وذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان لها أمس أن الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا متشددي حركة الشباب في محيط بلدة بليد أمين الجنوبية، على بعد حوالي 40 كلم شمال العاصمة مقديشو، كانتا دفاعاً عن النفس.وجاء في البيان أن قوات مشتركة صومالية وأخرى تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم)، كانت تقوم بعملية في المنطقة لتطهير منشآت معروفة لحركة الشباب، عندما قام مسلحون من الحركة بالمناورة والاشتباك مع القوة المشتركة. وأشارت «أفريكوم» إلى أن جنودًا أمريكيين كانوا حاضرين خلال المهمة بصفة استشارية. وأضاف المصدر ذاته أنه لم يصب أي أحد من الشركاء أو من أفراد القوات الأمريكية خلال العملية، مشيرًا إلى أنه لم يصب أو يقتل مدنيون في الغارتين الجويتين.