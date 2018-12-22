أعلن المُتحدث الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية العميد سعيد عياش عن نشوب حريق محدود في أحد المطاعم بجناح المدينة المنورة.وأوضح أنه تمت السيطرة عليه الفور من قبل فرقة الدفاع المدني القريبة من الموقع، دون إصابات، أو التأثير على حركة الزوار في الجناح، حسب ما جاء في الحساب المهرجان الرسمي على تويتر.كما نفى المُتحدث صحة الفيديو المتداول والمستخدم فيه ( فلتر) جناح الهيئة العامة للرياضة المُلتقط بواسطة هواتف بعض الزوار، ويهيب بالزوار الكرام بالتعرف على أخبار المهرجان من المنصات الإلكترونية الرسمية للجنادرية 33.وقال المتحدث الرسمي للمهرجان إن استخدام (فلتر) جناح الهيئة العامة للرياضة في الفيديو المُتداول لحريق جناح المدينة المنورة بسبب قرب الأجنحة من بعضها البعض وتداخل فلاتر الهواتف الذكية.