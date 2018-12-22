شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند على ضرورة إبراز منسوبي الهيئة بطاقة العمل، محذراً من مخالفة ذلك، وأن «الذي لا يبرزها لا يمثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي حال من الأحوال».ولفت الدكتور السند، خلال لقائه أعضاء الهيئة المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، على أن المشارك في «مثل هذه المناسبات يعد واجهة للرئاسة العامة»، مؤكداً أن ذلك يعطي أهمية للظهور بالصورة المشرفة والناصعة والتحلي بحسن التصرف والأخلاق العالية ورقي التعامل.من جهته، أوضح مدير وحدة المعارض والمناسبات في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أحمد السعيد أن الاستعدادات والتجهيزات جاءت بعد عقد أربع ورش عمل لمراجعة المهمات وتطويرها ومناقشة سير العمل وذلك للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للرئاسة.