لأول مرة، دربت شركة أرامكو السعودية امرأتين سعوديتين على مقاومة الحرائق ومهمات رجال الإطفاء، ضمن برنامج تدريبي اعتادت الشركة أن تقيمه بشكل دوري.وأعرب مدير البرنامج غسان أبوالفرج عن سعادته الغامرة بهذه «اللحظة التاريخية المتمثلة في أول امرأتين إطفائيتين معتمدتين في المملكة»، في حديث إلى مجلة «The arabian sun» التابعة للشركة.وقالت إحدى المشاركات في البرنامج جازية الدوسري إنها «استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها الذي كان رجل إطفاء شغوفا بعمله، وهو فخور جداً أن الجيل الثاني من عائلته يواصل إرثه»، مؤكدة أن الانضمام إلى قسم مكافحة الحرائق حلم أصبح حقيقة. وأشارت زميلتها المهندسة عبير الجبر إلى فخرها بأن تكون جزءا من شركة تمنح فرصا متساوية للجميع. ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على مهارات رجال الإطفاء، من خلال مكافحة حرائق واقعية.