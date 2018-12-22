ثمن المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، موافقة أمير منطقة مكة المكرمة، على انطلاق «حملة عيونك حياة»، التي قامت على أساس تنموي جمع الشراكة الإستراتيجية بين قطاعات العمل الحكومي والخاص والخيري لتستهدف اكتشاف عيوب الإبصار المبكر، ومعرفة المشكلات الصحية الشائعة بين المواطنين ومنها أمراض العيون المختلفة.فيما أكد المدير الطبي للحملة الدكتور حسين السقاف، أن عدد المستفيدين من «عيونك حياة» بلغ 6660 حالة، منهم 2950 بالقنفذة، و1312 بالليث، و1435 حالة في أملج، و963 مستفيدا في الجموم.