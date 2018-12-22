نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة، حفلة وداع وتكريم للقنصل قاسم القدرة بمناسبة انتهاء مهمات عمله في المملكة وتعيينه في بعثة فلسطين في المغرب، وذلك بحضور قنصل عام فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، والقنصل معين السوافيري، وعدد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية الفلسطينية.وأكد السفير الأسدي، عمق العلاقات السعودية ــ الفلسطينية، مثمنا الدعم اللا محدود الذي تقدمه المملكة لفلسطين وشعبها، مشيدا بجهود وإخلاص المحتفى به ودماثة أخلاقه ومعشره الطيب ودوره في خدمة بلاده، متمنياً له التوفيق في مهماته الجديدة.فيما عبر القنصل قاسم عن عميق امتنانه وعرفانه على هذه اللفتة الكريمة وإقامة الحفلة التكريمية على شرفه، مقدما شكره وتقديره لكل من وقف معه وسانده وتفاعل معه طيلة عمله في المملكة.