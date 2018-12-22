عاد فريق الاتحاد لمسلسل الهزائم مجدداً ليتلقى الهزيمة العاشرة له على يد النصر بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، كما تمكن القادسية من الفوز على التعاون بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل الفتح والاتفاق سلبياً وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ففي جدة، تجاوز النصر نظيره الاتحاد بهدفين جاءا عن طريق ضربتي جزاء سجلهما المحترف عبدالرزاق حمدالله، الذي تحصل عليهما بعد عرقلته من لاعب الاتحاد المحترف جوناس في المرتين، وكانت الأولى في الدقيقة 21، فيما كانت الثانية في الشوط الثاني عند الدقيقة 82، وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق فهد المولد بعد أن كسر حاجز التسلل ووضع الكرة على يسار وليد عبدالله في الدقيقة 49، وبذلك يصل النصر للنقطة 32 محتفظاً بمركزه الثاني في سلم الترتيب، فيما بقي الاتحاد على نقاطه الست وفي المركز الخامس عشر.وفي الراكة، تمكن القادسية من الفوز على التعاون بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني بعد أن انتهى الأول بالتعادل السلبي، جاء الهدف الأول عن طريق أحمد الزين في الدقيقة 54، ومن ثم أضاف هارون كمارا الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما أحرز المحترف البرازيلي بيسمارك الهدف الثالث في الدقيقة 78، ثم أحرز هدف التعاون اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة 90+5، وبذلك يرتفع رصيد القادسية النقطي إلى 20 نقطة ويحتل المركز الثامن مؤقتاً، فيما بقي التعاون في المركز الرابع برصيده السابق 24 نقطة.وفي الأحساء، تعادل الفتح والاتفاق دون أهداف بعد مباراة تبادل فيها الفريقان السيطرة وتدخلت تقنية الفيديو لتلغي هدفين، أحدهما للاتفاق في الشوط الأول بحجة التسلل، والثاني للفتح في الشوط الثاني بحجة لمسة يد، وبذلك يصل الاتفاق للنقطة 19 وفي المركز التاسع، والفتح للنقطة 18 في المركز العاشر.