في الوقت الذي بذل المهاجم الاتحادي فهد المولد الجهد الكبير مع فريقه في مباراة النصر أمس على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستطاع تسجيل هدف فريقه الوحيد في مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بخسارة العميد 2/1، وزاد المولد غلته التهديفية لسبعة أهداف في الدوري، سيغيب المولد عن فريقه بدءاً من مباراة الاتفاق القادمة في الدوري لانضمامه لمعسكر المنتخب السعودي اليوم في دبي استعداداً لكأس أمم آسيا.من جانبه قدم المولد اعتذاره لجماهير ناديه لخسارة مباراة النصر في الدوري، مبيناً أنه وزملاؤه قدموا مباراة جيدة، ولكن لم يحالفهم التوفيق بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.