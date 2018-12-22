قدم لاعب النادي الأهلي عمر السومة اعتذاره للجماهير الأهلاوية للخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال، مشيرا إلى أنه ليس لديه وجه لمقابلة الأهلاويين بعد هذه الخسارة ويشكرون على وقفتهم ودعمهم.وقال: «حاولنا العودة للمواجهة بعد الهدف الرابع للهلال الذي غير مجرى المباراة إلا أن الوقت لم يسعفنا، والمنافسة على الدوري ما زالت قائمة ولدينا دور ثان كامل سيحدث فيه الكثير حتى إن ابتعدنا قليلا عن المنافسة، حيث إن أربع مباريات للفريق بدون أي فوز مزعجة لنا جميعا، ومن الطبيعي أن أكون عصبيا خلال المباراة لأنها كانت مصيرية».وسجل عمر السومة، أول هاتريك له هذا الموسم في مرمى الهلال خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي خسرها فريقه برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويعتبر «هاتريك» السومة الأول في الهلال منذ بداية دوري المحترفين قبل عشرة مواسم، وتسلم «عمر» كرة اللقاء من الحكم الفرنسي كليمان توريان، بعد نهاية المواجهة.