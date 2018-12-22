فجر فوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف، موجة غضب كبيرة في مدرج نادي الأهلي عقب توسيع الفارق إلى 11 نقطة مع المتصدر «الهلال» والتراجع للمركز الخامس بـ24 متساوياً مع التعاون، إذ كان الأهلاويون يمنون النفس بالعودة للمنافسة، لكن جماهير «الأهلي» ودعت أعضاء فريقها بـ«الفوارغ» من أرض استاد جامعة الملك سعود، احتجاجاً على المستوى والخسارة والتشكيل الغريب الذي دخل به المدرب، ولم يتوقف غضب الأهلاويين عند هذا الحد، إذ تصدر هاشتاق «#شكرا_عمر_السومه»، المشهد عبر المنصة الإلكترونية (تويتر)، وشهدت التعليقات «ملامة على التشكيل الأساسي وحسرة على الخسارة وطقطقة على حكم اللقاء وشكر السومة» من قبل المشاركين في الهاشتاق.هذا ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبتها على جماهير نادي الأهلي، عقب رميها الفوارغ على أرضية الملعب بعد أن رصد مراقب المباراة ذلك في تقريره.