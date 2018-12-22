قدم رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي شكره للاعبين على المستوى الجيد الذي قدموه أمام الهلال على الرغم من خسارتهم. مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل على تعديل الأخطاء خلال الفترة الشتوية من خلال التعاقد مع لاعبين أجانب يكونون إضافة للفريق، وقال: «الجميع يتحمل الخسارة ونعمل في النادي كتلة واحدة وجميع اللاعبين على وفاق مع مدير الفريق موسى المحياني».وأضاف يقول: «نعلم أننا لعبنا أمام منافس قوي ونبارك له الفوز، ونعلم أننا خسرنا بأخطاء فردية، ولكن لم أجد في قانون كرة القدم ما يشفع للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي خصوصاً بعد أن شاهد الإعادة بتقنية VAR».‏