أقحم مترجم نادي الهلال أحمد موسى اسم الأهلي ضمن ترجمته لحديث مدرب الهلال خيسيوس بشكل غير صحيح في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقين أمس ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين، التي خسرها الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بتضليل الإعلاميين بمعلومات خاطئة. وكان مترجم النادي الأهلي مشاري الغامدي استغرب ترجمة أحمد موسى غير الدقيقة في إقحام اسم ناديه عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها «لعبت أمام عدة فرق كبيرة من ضمنها ريال مدريد وبرشلونة ولم أكن متوتراً، هل سأتوتر وأنا مع الهلال؟».