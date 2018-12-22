التقى رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل قبل بداية مباراة الهلال والأهلي التي جمعتهما على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت هلالية بفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بأسرة المشجع الأهلاوي «محي الدين أمين باز» -رحمه الله-، بعد أن أعلنت إدارة الهلال تخصيص حصة النادي من دخل مباراته أمام الأهلي، لأسرة الراحل الذي توفي خلال حضوره مباراة فريقه أمام الشباب.من جانبها، قدمت أسرة «محيي الدين أمين باز» شكرها لإدارة الهلال على وقفتها الصادقة.