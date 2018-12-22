فتحت أمانة محافظة جدة أمس (الجمعة)، جسر طريق الملك خالد مع تقاطع طريق مكة القديم أمام الحركة المرورية بالكامل، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور جدة بعد الانتهاء من صيانة مرحلته الثانية التي أغلقت فيها الحركة المرورية المتجهة من الشمال إلى الجنوب.وقال المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق، إن إنشاء الجسر تم قبل أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية بهذا التقاطع المهم، الذي يتكون من مسارين بطول 1100 متر يمتد من شمالي محافظة جدة إلى جنوبها بما في ذلك طريق مكة القديم بكيلو 2. ولفت إلى أن صيانة الجسر سترفع القدرة التحميلية في جزئيه العلوي والسفلي مع مراعاة أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تقدر بـ13.520.376ريالا، مبينا أن الجسر ستتم صيانته على مرحلتين، الأولى إغلاق الحركة المرورية أعلى الجسر من الجنوب إلى الشمال، والثانية إغلاق الحركة المرورية المتجهة من الشمال إلى الجنوب.