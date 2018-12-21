وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم (الجمعة)، بالإجماع، على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن، وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.وبعد محادثات سلام استمرت اسبوعاً برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسحب كل الوحدات المقاتلة.وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء الماضي.وفوض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئياً لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.