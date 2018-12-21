افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس (الخميس)، جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33».وكان في استقبال الأمير فيصل بن خالد وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي ‏رئيس وفد الجنادرية ورؤساء اللجان.وفور وصول أمير منطقة الحدود الشمالية، تجول في بيت الشعر وجناح الأسر المنتجة والمسرح، كما تفقد معارض خط التابلاين والمعهد السعودي للتعدين ومعرض التعليم - والسياحة والصحة و الفنون التشكيلية وجناح سينما التابلاين وجناح الصقور وركن جائزة كفو.ودشن الأمير فيصل بن خالد خلال الجولة «جائزة كفو»، مؤكداً بأن الجائزة تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك عبر رصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم على ما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بالرعاية والدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، سائلاً المولى أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.