قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم (الجمعة)، بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية.وفي معرض حديثه عن تشكيل الحكومة في مؤتمر في بيروت دعا الحريري للتفاؤل وقال «أحاول أن أعمل بجد لننهي تشكيل الحكومة إن شاء الله. لا تزال هناك بعض الأشياء التي ينبغي القيام بها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على الإنتهاء...إن شاء الله نخلص اليوم».ومع حلول الساعات الأولى من المساء، لم تظهر أي مؤشرات على إعلان الانتهاء من تشكيل الحكومة.