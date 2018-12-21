حذرت الرئيسة المشتركة لمجلس سورية الديموقراطية الهام أحمد، الذراع السياسية لقوات سورية الديموقراطية، أن القوات التي تضم فصائل عربية وكردية، قد تضطر للتوقف عن قتال تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة إذا اضطرت لاعادة نشر قواتها لمواجهة هجوم تركي محتمل.وقالت أحمد التي حضرت إلى باريس مع المسؤول في المجلس رياض ضرار لبحث الوضع في المنطقة، بعد قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته من سورية، «قواتنا ستضطر إلى الانسحاب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا.. لذا من الصعب مواجهة الإرهابيين في حالة حدوث الهجوم التركي».وتخوض قوات سورية الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية معارك عنيفة منذ سبتمبر ضد آخر جيب لتنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور.