أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية.وأشار إلى أن الخروقات الحوثية شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، والاربي جي، وصواريخ الكاتيوشا، والصواريخ البالستية.وأوضح أن الخروقات شملت مناطق الدريهمي، والتحيتا، والفازه، وحيس، والحالي، والجبليه، والجاح، والجراحي، والحديدة، والمنظر، والمكمنيه، وقرية الصالح.وأكد التحالف دعمه لالتزام الجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار، وتنفيذ بنود اتفاق السويد.