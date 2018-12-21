قالت الشرطة البريطانية اليوم (الجمعة) إنها لم تتلق تقارير بإصابة أي فرد على متن سفينة شحن إيطالية تعرضت لحادث عند مصب نهر التيمز موضحة أنها لا تعتبر الواقعة جريمة قرصنة أو عملا إرهابيا.وذكرت الشرطة أنها تتعامل مع موقف معقد على ظهر السفينة. وقال متحدث باسم شركة جريمالدي لاينز المشغلة للسفينة جراندي تيما إن أربعة مسافرين متهربين هددوا طاقم السفينة.وقالت شرطة منطقة اسيكس «لم نتلق تقارير بتعرض أي شخص لأذى ولا نعتقد أنهم يواجهون خطرا. نحن لا نتعامل حاليا مع الحادث كعملية احتجاز رهائن أو قرصنة أو عمل إرهابي».