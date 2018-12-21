قال مسؤول بقصر الإليزيه إن مسؤولين بالرئاسة الفرنسية اجتمعوا مع ممثلين لقوات سورية الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في باريس اليوم (الجمعة) وأكدوا لهم دعم فرنسا.واجتمع مسؤولون من قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسحب القوات الأمريكية من سورية. وشمل وفد قوات سورية الديمقراطية إلهام أحمد ورياض درار.وقال مسؤول الإليزيه «نقل المستشارون رسالة دعم وتضامن وشرحوا لهم المحادثات التي أجرتها فرنسا مع السلطات الأمريكية لمواصلة الحرب ضد داعش».