صد الجيش الوطني اليمني اليوم (الجمعة) محاولة تسلل قامت بها مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.ولقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأُصيب العشرات، فيما فرَّت المليشيات تاركة وراءها جثث قتلاها.وأشار مصدر عسكري في قيادة اللواء 117 مشاة، أن الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها مليشيات الحوثي إلا مزيداً من الخسائر في صفوف قتلاها.ولفت إلى تحفظ قيادة الجيش على جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم، وأن أغلبهم من ما يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة.